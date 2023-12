Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2023 (deel 2)

De laatste paar dagen van 2023 zijn nu toch echt ingegaan. Daarom is het tijd een blik te werpen op de afgelopen zes maanden. Weten wat er in de eerste zes maanden allemaal gebeurde? Dat leest u hier . Maar voor nu: juli tot en met december.

Juli

De maand juli wordt gekenmerkt door extreme weersomstandigheden in Europa. Nederland en België kennen juist heel nat weer, terwijl de rest van Europa te maken heeft met of zeer hoge temperaturen en bosbranden of met hagelstormen. Het kwakkelende zomerweer zorgt ervoor dat de zomersolden in België letterlijk in het water vallen, ondanks een goede start begin juli.

Een van de landen waarin veel gebeurd in de maand juli is Frankrijk. Zo zijn er grootschalige rellen die uitbreken na de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre. Bij de rellen vinden ook plunderingen plaats die een flinke impact hebben op de Franse retail. Diverse retailorganisaties roepen de Franse overheid dan ook op om steun te verlenen aan de retail. Niet alleen loopt de verkoop terug bij de retailers vanwege de rellen, ook is nog niet zeker of verzekeraars alle schadeclaims van winkeliers zullen accepteren. Mocht een winkel tijdelijk niet kunnen openen, dan willen de organisaties dat het mogelijk is voor winkeliers om hun personeel met tijdelijk verlof te sturen.

Het is echter niet alleen maar slecht nieuws dat uit Frankrijk komt deze maand. Het land roept een bonus in het leven voor mensen die kleding en schoenen later repareren. Zo wil Frankrijk reparatie stimuleren onder de bevolking. Daarbij stopt Frankrijk met het automatisch printen van een kassabon vanwege milieu-overwegingen.

Een bijzondere stap komt deze maand ook uit Groot-Brittannië. In de winkelstraat Oxford Street kunnen kleine bedrijven gratis een winkelpand betrekken. Door het schrappen van winkelhuur voor kleine bedrijven hoopt men het winkelgebied te verbeteren. Er wordt specifiek gezocht naar ‘innovatieve en opkomende merken die iets nieuws en spannends zullen bieden’ om de winkelstraat mee te vullen.

Juli is de maand waarin de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) in Nederland van start gaat. Het betekent niet dat bedrijven in Nederland à la minute kleding moeten gaan recyclen, want 2023 is een bouwjaar voor de UPV, aldus diverse partijen tegen FashionUnited. Wel is het het jaar waarin bedrijven toch echt stappen moeten gaan nemen zodat ze tegen 2025 aan de wetgeving kunnen voldoen.

De zomermaand betekent ook weer het komen en gaan van de modebeurzen. Op Modefabriek ontstaat er wat verwarring over mannenmode: Is het nou wel of niet welkom? Een persbericht dat werd uitgestuurd over de indeling van de beurs en de merken, zorgt ervoor dat niet iedereen even helder heeft of ze mannenmode nog kunnen vinden op de beursvloer. Waar men zeker is van mannenmode is op opkomende beurs Preview.

Nederland kent in de maand juli ook het komen en gaan van surseance en faillissementsnieuws. Zo worden de faillissementen uitgesproken van warenhuis Tomo en modemerk Humanoid, maar is er ook een doorstart voor Myomy Do Goods, Chasin’ en worden de voorraden van modeketen Score verkocht. Het moederbedrijf van kindermodemerk Noppies meldt in juli een herstructureringstraject te starten waarbij alle winkels zullen sluiten.

Mooi nieuws komt bij ontwerper Joline Jolink vandaan. De ontwerper kondigt een verhuizing aan, van Rotterdam naar Overijssel, waar ze een regeneratief model op wil zetten. Het hele proces, van grondstof tot eindproduct, moet er inzichtelijk worden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Versace winkel Credits: Capri Holdings

Augustus

Op het internationale speelveld is er in augustus veel te melden in het kader van overnames en fusies. Zo wil het Duitse Fashionette AG fuseren met The Platform Group, gaan Britse modebeurzen Pure London en Just Around the Corner fuseren, wordt luxe modemerk Zimmerman overgenomen, maar de grootste klapper is de miljardenovername van Capri Holdings Limited. Branchegenoot en concurrent Tapestry, Inc. neemt Capri over voor 7,7 miljard euro. Samen zullen de bedrijven een grote Amerikaanse speler vormen in de luxe industrie.

In de strijd tegen kledingoverschotten en kledingafval zet het Oost-Afrikaanse land Oeganda per direct een streep door het importeren van tweedehands kleding. Met deze stap wil president Yoweri Museveni de eigen textielindustrie vooruit helpen. Museveni geeft aan dat mensen die nieuwe kleding willen presenteren er niet tussen komen op de markt vanwege het grote volume aan tweedehands kleding. Deze tweedehands kleding komt voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten.

Een samenwerking tussen Shein en Forever 21 zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in augustus, maar voor Gerry Weber betekent de maand een goedkeuring van het herstructureringsplan door de schuldeisers.

Waar modemerken Cassis en Paprika kapitaal ophalen voor internationale expansie en Belgisch label Crush Cashmere weer in eigen beheer is, komt er minder goed nieuws voor Maison Ullens. Na de dood van de oprichter eerder in 2023 sluit het modehuis de deuren. De verliezen stapelden zich op, zo wordt gemeld in de media.

Het Belgische avontuur van Specsavers komt na een korte tijd tot een einde. In augustus meldt de keten dat het alle Belgische winkels gaat sluiten. Belgisch modemerk Essentiel Antwerp voegt juist winkels toe, maar dan in het buitenland. Essentiel Antwerp trekt naar de Verenigde Staten en opent daar een webshop én opent een winkel in New York.

Voor het Nederlandse merk Humanoid betekent de zomermaand een doorstart. Het bedrijf gaat verder onder een nieuwe bedrijfsnaam: Humanoid Collective B.V. De Nederlandse mode-industrie krijgt er ook een nieuwe merk bij, namelijk JL Studio, opgericht door de oprichter van damesmodemerk Jane Lushka. Modeketen Norah krijgt juist een nieuwe algemeen directeur, Han Sterk, de voormalig algemeen directeur bij VanHaren.

Het beeld in de winkelstraat verandert echter. In de zomer is het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport de winkels gaan ombouwen naar zusterformule Sprinter. Hiermee verdwijnen de rode logo’s van de twee Nederlandse sportmodeketens en gaat het over naar het groene logo van de Spaanse keten.

De tekst gaat verder onder de foto.

Looks uit de Balmain SS24-collectie, waarvan een deel enkele dagen voor de show werden gestolen. Credits: Launchmetrics Spotlight.

September

Met September breekt ook de grote modemaand weer aan. Diverse modeweken vinden wereldwijd weer plaats en dat zorgt altijd voor drukke tijden voor zowel modehuizen en merken als journalisten en publiek. Bij modehuis Balmain komt daar echter nog een stressfactor bij. Enkele dagen voor de geplande show worden 50 Balmain-kledingstukken van de nieuwe collectie gestolen. Ondanks de diefstal presenteert het modehuis uiteindelijk toch een volledige collectie dankzij dagen doorhalen.

Een verrassende aankondiging komt van modemerk G-Star Raw. Het van oorsprong Nederlandse merk verkoopt een meerderheidsbelang aan het Amerikaanse WHP Global.

Modeketens liggen al langere tijd onder een vergrootglas als het aankomt op mensenrechten in hun toeleveringsketens. Zeker met de aankomende due diligence wetgeving waardoor bedrijven misstanden in de keten moeten aanpakken wordt er extra ingezoomd op de werkomstandigheden. Een nieuw rapport dat eind september uitkomt linkt grote modeketens met schendingen van mensenrechten in Pakistaanse toeleveringsketens. Zo zou er sprake zijn van buitensporige werktijden, het negeren van gezondheids- en veiligheidsproblemen, het vermijden van compensatie voor gewonden en omgekomen werknemers en worden de minimumlonen met regelmaat geschonden.

Nieuws dat veel lezers trekt is dat van modeketen Shoeby die beroep doet op de WHOA. Onder de WHOA, een relatief nieuwe Nederlandse wet, kan de keten een akkoord aangaan met schuldeisers over oude schulden. Om te voldoen aan de eisen van deze wet, moet het bedrijf in de kern gezond zijn en aan lopende verplichtingen blijven voldoen. Diverse media koppen dat Shoeby afstevent op een faillissement, maar de keten blijft benadrukken dat dit niet het geval is. Shoeby zet een herstelprogramma in.

De Nederlandse winkelstraat ziet nog een rebranding voorbij komen. 100 Nederlandse Pearle Studio-winkels gaan verder onder de naam Grand Optical. De beslissing is opvallend aangezien het concept Pearle Studio nog niet zo heel lang geleden is uitgerold. Het verschil tussen Pearle en Pearle Studio bleek echter niet duidelijk genoeg, waardoor besloten wordt het over een andere boeg te gooien.

Hoewel de volgende editie nog maanden weg is, kondigt Modefabriek aan dat het zich volledig zal gaan focussen op damesmode. In de zomermaanden was er nog verwarring over welke segmenten welkom waren op de beurs, maar de Nederlandse modebeurs kiest nu voor damesmode. Het betekent ook dat het recent weer geïntroduceerde kindermode segment weer verdwijnt. De oude kindermode partner van Modefabriek, Drive Inn Junior, blijkt ook een samenwerking aan te zijn gegaan met nieuwe beurs Preview.

Mooi nieuws komt in september van New Optimist. Het bedrijf kondigde eerder dit jaar al aan een statiegeldsysteem te introduceren. Dit was in eerste instantie voor de kleding van het eigen merk, maar nu wordt dit systeem ook uitgerold naar externe merken. New Optimist gaat de mode-industrie dus helpen bij het opzetten van statiegeldsystemen voor kleding door middel van de stichting N.E.W.

De maand september is een drukke maand in het Belgische modelandschap. Modehuis Ann Demeulemeester lanceert het eerste parfum, het Belgische zwangerschapsmodemerk Fragile wordt stopgezet na ruim 30 jaar, schoenenmerk Morobé krijgt een nieuwe creatief directeur en E5 trekt met de winkels naar de stad én introduceert het concept Dansaert Men.

Daar houdt het echter niet bij op. In Antwerpen worden twee mooie initiatieven gelanceerd in september. Zo is daar allereerst future forward stoffenwinkel Bakermat, maar ook nieuw modelabel en opleidingsatelier REantwerp ziet het licht.

De tekst gaat verder onder de foto.

De tompouce-vibrator. Credits: Hema

Oktober

Voor velen zal de maand oktober de geschiedenis ingaan waarin het conflict in Israël en Palestina tot een hoogtepunt kwam sinds lange tijd. Op 7 oktober vuurt de militante Palestijnse beweging Hamas duizenden raketten af op Israëlische plaatsen in de grensstreek van de Gazastrook. Ook grote steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem worden geraakt. Israël slaat terug waardoor een bloederige strijd intensiveert.

Met het conflict in de Gazastrook voelt het bijna onlogisch om over modenieuws te praten, maar in oktober gebeurde wel het nodige in de industrie. Zo besluiten concurrenten Shein en Temu de diverse rechtszaken tegen elkaar te stoppen en verrast Shein met de overname van Brits modemerk Missguided.

De berichten over de Bijenkorf houden niet op. Het blijkt in november dat het bedrijf verder gaat reorganiseren en dat er banen zullen verdwijnen in het winkelmanagement van de warenhuisketen.

Twee bijzondere berichten komen deze maand bij Hema vandaan. Allereerst is daar de lancering van de Hema-vibrator in de kleuren van het kenmerkende gebakje de tompouce. Dit luchtige nieuws wordt al snel opgepakt door veel media. Daarnaast is er ook serieuzer nieuws, namelijk dat Hema start met eigen retail media. Het betekent dat externe partijen kunnen adverteren op de digitale schermen in Hema-winkels.

Goed nieuws komt voor Shoeby, Blue Rivet Jeans en de Beekman Group. Shoeby meldt dat het stappen maakt in de WHOA-procedure en verwacht snel een conceptakkoord te presenteren aan schuldeisers. Blue Rivet Jeans haalt oud-voetballer Giovanni van Bronckhorst binnen als investeerder en de Beekman Group slaat na het faillissement van de werkkledingtak eerder het jaar de handen ineen met Groenendijk Bedrijfskleding. Hierdoor blijft de Beekman Group werkkleding ontwikkelen.

Nadat eerder in 2023 een onderzoek is ingesteld naar de reclames van de Nederlandse winkels van Primark, bestempelt de Reclame Code Commissie deze advertenties nu als misleidend. Primark geeft aan in beroep te gaan tegen het besluit.

Na lange speculaties bevestigt Duits moederbedrijf Galeria Karstadt Kaufhof dat het Belgische dochteronderneming Inno wil verkopen. Het betekent dat het de verkoopprocedure start, maar concrete verkoopgesprekken zijn er nog niet. Ondertussen viert modehuis Natan het 40-jarige jubileum van het bedrijf met een tentoonstelling en een boek. Jonge Belgische ontwerper Igor Dieryck valt flink in de prijzen tijdens het Franse Hyères festival. De ontwerper gaat met drie prijzen naar huis.

De tekst gaat verder onder de foto.

'DJ Marshmallow' tijdens de persconferentie na de 'adiVerse'-presentatie op Web Summit 2023. Credits: The Yes Men

November

De protesten in Bangladesh drukken een stempel op het nieuws van november. Textielarbeiders gaan de straat op, staken en protesteren in de hoop het minimumloon omhoog te krijgen. Bij de protesten worden vernielingen aangericht, maar er zijn helaas ook doden te betreuren. Een gedeelte van de textielfabrieken in Bangladesh sluiten ook de deuren vanwege de protesten. Schone Kleren Campagne roept de regering van het land op om geen geweld te gebruiken tegen de protesterende kledingarbeiders maar richt zich ook tot modemerken. SKC roept de merken op om de looneis van de vakbonden te steunen.

De looneis ligt op 23.000 taka (195 euro), nodig voor een leefbaar loon. De overheid van Bangladesh besluit later dat het minimumloon 12.500 taka zal zijn. Dit is zo’n 50 procent boven het eerdere minimumloon, maar dus nog ver onder de looneis. De protesten houden dan ook aan na het besluit van de overheid.

‘Onrust’ lijkt het samenvattende woord voor november te zijn. Vanwege aanhoudende moeilijkheden bij Signa Holding rijzen er vragen over de toekomst van zowel Selfridges als de Bijenkorf. Samen met de Aziatische Central Group is Signa Holding namelijk de eigenaar van het moederbedrijf van de ketens. Halverwege november verkoopt Signa de aandelen in de joint venture echter aan Central Group. Hierdoor is Central Group de volledige eigenaar van de Selfridges Group waar ook de Bijenkorf onder valt. Enkele weken later vraagt Signa een insolventieprocedure aan.

Een bijzonder tafereel voltrekt zich bij Gucci. De modeontwerpers van het Italiaanse modehuis leggen voor het eerst in 102 jaar het werk neer. De staking wordt op touw gezet omdat Gucci van plan is een groot deel van het ontwerpteam te verhuizen van Rome naar Milaan. De verhuizing wordt door de medewerkers gezien als verkapt ontslag, omdat het voor de medewerkers niet gemakkelijk is mee te verhuizen naar de Italiaanse modestad.

Bij Asos Plc blijkt dat de cijfers over de gehele linie zijn verslechterd in het boekjaar 2023, Duitse modebeurs Premium houdt op te bestaan en Adidas wordt nogmaals slachtoffer van een actie van Yes Men. Eerder in 2023 kreeg de Duitse sportgigant al te maken met de actie alliantie, maar nu doet iemand zich voor als een Adidas-medewerker tijdens tech-evenement Web Summit. De boodschap die wordt uitgedragen door de nep-medewerker is: Adidas gaat haar werknemers in virtuele valuta uitbetalen, zodat zij in een virtuele ‘adiVerse’ van luxe kunnen genieten die in de echte wereld onbereikbaar is.

Verdrietig nieuws komt van Moschino. Kersverse creatief directeur Davide Renne overlijdt enkele dagen nadat hij aan de functie is begonnen. De plotselinge dood van de ontwerper schokt de industrie.

Hoewel ‘onrust’ dus de rode draad blijkt in november, is er gelukkig ook nog positief nieuws te melden. Zo worden de kledingakkoorden van Bangladesh en Pakistan met zes jaar verlengd én schrapt de Britse regering belasting op menstruatieondergoed. Per 1 januari 2024 wordt het speciale ondergoed gelijkgesteld aan andere menstruatieproducten zoals maandverband, tampons en menstruatiecups. Deze zijn allen in Groot-Brittannië vrijgesteld van btw.

Ontwerper Mohamed Benchellal ontvangt het 2023 Mode Stipendium, Veritas zoekt naar een extra investeerder om een nieuwe groeifase in te luiden en de Belgische ‘pakjeswet’ wordt goedgekeurd. Aan het einde van November worden de Belgian Fashion Awards weer uitgereikt waarbij Jan Jan Van Essche en Igor Dieryck onder andere in de prijzen vallen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Zara Atelier, een campagne die veel stof op doet waaien. Credits: Tim Walker, voor Zara.

December

De nieuwe campagne van Zara schiet in het verkeerde keelgat. Nog dezelfde dag ontstaat er een kritiekgolf op social media. In de campagne is een mode te zien, omringd door betonpuin en mannequins gewikkeld in witte doeken en plastic. De kritiek online is dat de campagne doet denken aan het conflict in de Gazastrook met vele doden. Al snel leidt de kritiek zelfs tot een boycot van de Spaanse modeketen. De specifieke beelden worden al snel offline gehaald, maar het duurt een aantal dagen voordat Zara reageert op de ophef. De keten geeft aan dat de campagnebeelden al zijn gemaakt voordat het conflict in de Gazastrook verder escaleerde in oktober en het betuigt spijt dat mensen gekwetst zijn door de beelden.

Het Europees Parlement komt in december tot een voorlopig akkoord om het EU-kader voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten te herzien. Dat dit kader herzien zou worden was eerder al duidelijk, nu krijgt de opzet verder vorm en zijn er nieuwe regels toegevoegd. Daarbij is een verbod op het vernietigen van onverkochte kleding, accessoires en schoenen verwelkomd door het parlement.

Een grote knaller aan het einde van het jaar is het nieuws over de verkoop van Farfetch. Na enige tijd van berichten over turbulentie bij de e-tailer wordt nu een redding aangeboden in de vorm van overname. Zuid-Koreaanse partij Coupang wil Farfetch overnemen.

Bij dit overnamenieuws blijft het echter niet. Ook Frasers Group Plc sluit 2023 af met een grote overname. De Britse groep redt namelijk e-tailer MatchesFashion.

Het logo van de nieuwe Sprinter-winkels in Nederland. Credits: FashionUnited

In Nederland blijft het in december ook nog druk. Ondanks de rebranding van Aktiesport en Perry Sport winkels naar Sprinter-formules, gaat het moederbedrijf van de drie toch in december failliet. Al snel melden geïnteresseerden zich bij de curator.

N-Brands, het moederbedrijf van onder andere modemerk Nikkie verkoopt een gedeelte van de aandelen aan Capital A. Hoeveel aandelen precies verkocht worden is onduidelijk. Wel blijft oprichter Nikkie Plessen sowieso bij het bedrijf aan boord. Een ander Nederlands bedrijf dat verkocht wordt is schoenenmerk Alzúarr van ontwerper en ondernemer Zeynep Dag. Dag verkoopt het merk aan een ‘grote modegroep’, maar de verkoopprijs en welke internationale groep het is, worden niet gemeld.

Voor New Optimist blijkt het een extra goed jaar te zijn. Na de uitrol van het statiegeldsysteem eerder dit jaar haalt het bedrijf nu een kapitaalinjectie van 1,7 miljoen euro binnen. Een andere kapitaalinjectie gaat naar lingeriemerk Soft Revolt dat een klein miljoen extra ophaalt. Ook voor Nederlandse ontwerper Daniëlle Cathari is december het moment waarop ze goed nieuws kan delen. Cathari is namelijk aangesteld als de nieuwe creatief directeur voor de dameslijn van Amerikaans merk Kith.

Vanwege de aanhoudende problemen bij Signa Holding kijkt men ook naar het Belgische Inno. Hoewel moederbedrijf Signa een insolventieprocedure heeft aangevraagd in november, zijn de effecten hiervan niet te voelen bij Inno, aldus het Belgische warenhuis zelf. “Inno is gezond en volgt een onafhankelijke koers van zowel Signa Holding als het Duitse moederbedrijf Galeria.” Inno staat wel nog in de etalage. Dat de Belgische keten verkocht zou gaan worden is al eerder in 2023 bekendgemaakt. De plannen om Inno te verkopen zijn dan ook onveranderd.

Voor het eerst komen zustermerken JBC, CKS en Mayerline samen in de winkelstraat. Moederbedrijf CRG voegt de merken samen in een nieuw winkelconcept in Zonhoven. Ook nieuw in de Belgische industrie is het sieradenmerk Mel Jewels, van een van de oprichter van Lewis & Melly.